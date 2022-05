Covid, continua il crollo delle vaccinazioni

Continua il crollo delle vaccinazioni per il Covid in Sicilia. Un vero e proprio flop la quarta dose. Questo emerge dal bollettino della Protezione civile nazionale. Nell’ultima settimana la media tra prime, seconde, terze e quarte dosi somministrate è stata appena di 1.542 al giorno contro le 2.400 della prima settimana di aprile. Non decollano soprattutto le quarte dosi: dall’inizio delle somministrazioni per pazienti fragilissimi e over 60 con patologia, l’hanno eseguita solo in seimila, ovvero lo 0,06 per cento di chi ne ha già diritto.