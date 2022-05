San Leone, ubriaco alla guida: ritirata patente per la quarta volta

E’ stato pizzicato alla guida ubriaco. Ed è stata la quarta volta nel giro di pochi anni. Ha 35 anni l’agrigentino che è finito, ancora una volta nei guai, dopo essere stato trovato alticcio alla guida di una vettura a San Leone, dagli agenti della polizia Stradale di Agrigento.

Il trentacinquenne è stato nuovamente denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per guida in stato d’ebbrezza, e gli è stata ritirata la patente di guida. Questa volta, visto che stava guidando con una patente provvisoria, sarà forse un po’ più difficile riottenere il documento di guida.