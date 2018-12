Aggiudicati i lavori della Cattedrale: la ditta è la Technital di Verona

Aggiuducati i lavori della Cattedrale. L’ufficio del commissario di governo contro il dissesto idrogeologico ha approvato la graduatoria dei progettisti.

La ditta aggiudicataria è la «Technital» di Verona. Dopo le verifiche di rito, necessarie per la formalizzazione del contratto, l’impresa avrà 45 giorni di tempo per redigere il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza e consolidamento del costone sul quale sorge la cattedrale di San Gerlando.

La ratifica della proposta di aggiudicazione, per un importo di poco superiore a 424 mila euro, è già stata effettuata dal Genio civile di Agrigento, responsabile unico del procedimento, che aveva preparato il progetto preliminare per il bando.