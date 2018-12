Il Premio Ofelia 2018 al vulcanico e istronico pastry chef Giovanni Mangione attivissimo interprete della pasticceria siciliana

Il 17 dicembre 2018 a Catania la Ristoworld Italy ha assegnato il Premio Ofelia ai chef, pasticceri, pizzaioli e tutti gli esperti amatori della buona cucina e della ristorazione per la loro eccellenza professionale. Quindi non poteva mancare il nostro amato, inimitabile, pastry chef Giovanni Mangione, distinto negli anni per la sua professionalità di alto livello. Gente avete capito di chi sto parlando??? Ma certo che si!!!!! Colui che trasforma il dolce in un opera d’ arte e che primeggia e si contraddistingue in tutto quello che prepara in quanto le sue “realizzazioni dolci” sono da Guinness dei record: basta ricordare le sue mega torte in occasione della festa di S.Calogero o del Mandorlo in Fiore. Poi non dobbiamo sottovalutare la sua partecipazione anche nel volontariato e nella formazione quindi Gio oltre che bravo, preparato, professionale hai una grande bontà d’animo e sei un ORGOGLIO per Agrigento.

Ecco alcuni momenti durante la premiazione con diversi colleghi tra cui lo chef Leonardo Massaro il pasticcere Gaetano Rota il pasticcere Salvatore formica e il Cavaliere della pasticceria Lillo Defraia. Al suo fianco con il collare rosso il delegato provinciale di Agrigento chef Leonardo Massaro nella mia destra il presidente della associazione Ristoworld Italia Andrea Finocchiaro e l’altro il direttore responsabile Ristonews Marcello Proietto Di Silvestro.