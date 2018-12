Agrigento, scoperta costruzione abusiva: ordinata la demolizione

Una costruzione abusiva è stata scoperta dai vigili urbani. Si tratta di un manufatto di circa 30 metri quadrati, con finestre complete di infissi e porta d’accesso. Il fabbricato, si legge sul Gds, è stato costruito su una piattaforma in ampliamento e in aderenza di un fabbricato preesistente, già oggetto di ingiunzione di demolizione. A scoprire quello che è un nuovo abuso edilizio – nella città dei Templi – è stata la squadra Edilizia della polizia municipale. Nelle ultime ore, da palazzo dei Giganti è stata firmata l’ingiunzione alla demolizione e al ripristino dei luoghi. E il tutto dovrà avvenire entro 90 giorni. In caso contrario sarà il Municipio a provvedere alla demolizione in danno ai proprietari.