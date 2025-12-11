Dopo un intenso percorso di assemblee territoriali e azioni di rappresentanza, culminato nel recente sit-in di protesta presso la Prefettura di Agrigento, la Regione ha infatti fornito il proprio via libera alle procedure per la trasformazione a 36 ore settimanali dei contratti di ben 120 Oss su 195 in servizio che, fino a oggi, potevano contare solo su 24 ore settimanali con pesanti ricadute anche sull’assistenza prestata ai pazienti. Lo annuncia la Cisl Fp di Agrigento con grande soddisfazione il raggiungimento di un importante risultato per i lavoratori del comparto sanitario provinciale. Tutto è stato definito ieri nel contesto di un incontro svoltosi a Palermo alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità Daniela Faraoni. Per i restanti 75 operatori socio sanitari, la stabilizzazione e il passaggio a 36 ore è garantito entro il corso del 2026. Allo stesso modo si provvederà a una pianificazione basata sulle esigenze aziendali che consentirà la ricollocazione e, di conseguenza, l’inserimento del personale ausiliario in pianta organica a 36 ore.

“Questo risultato – dichiarano il responsabile per la sanità pubblica e privata della Cisl Fp Alessandro Farruggia e il segretario provinciale Salvatore Parello – non è solo una vittoria sindacale, ma la conferma che l’unità e la perseveranza pagano. Abbiamo centrato un obiettivo cruciale per la dignità e la stabilità lavorativa di centinaia di famiglie. La nostra azione continua a essere mossa dalla tutela dei diritti dei dipendenti e dal miglioramento dei servizi sanitari per la comunità agrigentina. Ringraziamo a nome dei lavoratori e del sindacato l’assessore Faraoni, che nella giornata di ieri in assessorato ha magistralmente condotto i lavori e reso possibile questo traguardo, il direttore generale dell’Asp Giuseppe Capodieci che da subito ha fatto sua questa vicenda, come già avvenuto in altre occasioni, e garantito la piena disponibilità alle nostre istanze e dei tanti lavoratori raccolte nel corso delle diverse assemblee e infine grazie alla segreteria regionale Cisl Fp, da sempre garante del lavoro svolto sul territorio”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp