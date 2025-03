Gli agenti della Polizia Penitenziaria in servizio alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di contrada “Petrusa” hanno rinvenuto e sequestrato della droga ad una persona che si era costituita in carcere. “Volevo fare i complimenti ai nostri colleghi – afferma Calogero Navarra, segretario regionale Sicilia del sindacato Sappe -. Erano le 23 della sera e nonostante le difficoltà che tutti noi conosciamo hanno avuto la professionalità, l’intuito di comprendere che qualcosa non andava in quel soggetto”. “Non sono nessuno, sono uno di Voi che apprezza certe cose. Vorrei complimentarmi anche con gli ispettori intervenuti che nonostante l’ora hanno risposto immediatamente e si sono recati in istituto per tutti gli atti di polizia giudiziaria. Bravi”, conclude Navarra.

