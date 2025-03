Un’agrigentina … in Paradiso. Silvia Bruno è una giovane attrice agrigentina, che ha conquistato il cuore del pubblico con il suo talento e la sua determinazione. Dopo aver iniziato a studiare recitazione durante l’adolescenza, ha intrapreso un percorso professionale che l’ha portata da Agrigento a Roma, dove ha continuato a perfezionarsi e a farsi notare. Il suo debutto televisivo è arrivato con il ruolo di Adelaide ne Il Paradiso delle Signore, una delle fiction più amate della televisione italiana. Il suo percorso, iniziato quasi per caso, si è trasformato in una carriera che oggi la vede protagonista in uno dei più importanti progetti televisivi del momento. Con un’energia contagiosa e una passione immensa per il suo lavoro, Silvia continua a crescere come artista, portando con sé le radici siciliane che sono il suo più grande orgoglio.

Come fa una ragazza del “Leonardo” ad arrivare al “Paradiso”?

A rispondere è Silvia Bruno, che ci racconta il suo percorso nel mondo della recitazione. “In realtà, mi sono avvicinata a questo mondo quando avevo 15 anni, grazie a una mia amica di Agrigento. Lei si era iscritta a un workshop di recitazione a Roma, e l’ho accompagnata. Ho deciso di partecipare anche io, e da quel momento è stato amore a prima vista: non ho mai più smesso. È stato un incontro del tutto casuale, ma da lì è nato il mio amore per la recitazione”, racconta Silvia. “Ho continuato a studiare teatro in Sicilia fino ai 18 anni, poi mi sono trasferita a Roma, dove ho proseguito gli studi e mi sono iscritta a un’agenzia di cinema e televisione. È stato lì che ho iniziato a fare i primi provini. Poi, è arrivato il provino per Il Paradiso delle Signore.”

Come hai ottenuto il ruolo in Il Paradiso delle Signore? Hai fatto dei provini?

“Per il provino, mi hanno chiesto di fare un self-tape, cioè un video in cui recitavo da sola, utilizzando il mio telefono. Mi hanno inviato le scene e io le ho girate. Dopo due settimane, mi hanno chiamata per un secondo provino in presenza, che si è svolto a Roma. C’era il direttore artistico, la casting director e basta. Due settimane dopo, mi hanno comunicato che il ruolo era mio.”

Com’è il tuo rapporto con le tue colleghe di set, in particolare con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi?

“Con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi, in realtà, non lavoro tanto, perché fanno parte di un’altra linea di storia del Paradiso. Tuttavia, li conosco e sono miei colleghi, persone meravigliose. Noi ormai viviamo insieme, lavoriamo tutti i giorni quasi tutto il giorno, quindi è come se fossimo una famiglia. Sono legatissima a tutti i miei colleghi, con cui ho un rapporto bellissimo.”

Quali sono le tue aspettative per il futuro della tua carriera e per il tuo personaggio in Il Paradiso delle Signore?

“Per quanto riguarda il mio personaggio, ovviamente non posso dire nulla, perché sarebbero spoiler! Non posso anticipare nulla, altrimenti mi licenziano! (ride) Per quanto riguarda la mia carriera, io non so cosa succederà. Vivo alla giornata, come si dice in questo mestiere. Mi auguro, però, di poter continuare a fare questo lavoro, perché non è facile. Mi piacerebbe poter raccontare tante belle storie, perché alla fine penso che sia quella la cosa fondamentale.”

Hai delle previsioni su come finirà Il Paradiso delle Donne?

“Sinceramente, non posso fare previsioni sul futuro dei personaggi. Per quanto riguarda la mia Adelaide, mi auguro che ci siano sviluppi interessanti, ma niente di più. Non posso dire nulla, perché davvero sarebbero spoiler!”

Quando sarai ad Agrigento e cosa pensi del titolo di Capitale della Cultura?

“Scenderò in Sicilia tra poco, il 21 devo andare a Messina per una cerimonia di premiazione. Mi hanno invitato, ed è una cosa molto carina. Poi, sarò ad Agrigento dal 21-22 marzo per qualche giorno. Non vedo l’ora di godermi il mare e la mia famiglia. Per quanto riguarda Agrigento, sono molto felice che sia stata nominata Capitale della Cultura. Oggettivamente, la città racconta una storia enorme. E personalmente, sono legatissima ad Agrigento: è la mia città, le mie radici. Spero che questa nomina possa contribuire a sensibilizzare sulla risoluzione delle problematiche che affliggono la città. Mi auguro che si possano affrontare e risolvere tante questioni, soprattutto per i cittadini, in vista anche dell’ondata di turismo che arriverà.”

Silvia Bruno nella foto insieme a Massimo Cagnina, altro protagonista di “Il Paradiso delle signore” e altro agrigentino

