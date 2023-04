Agrigento rinnova il protocollo con Plastic free Onlus

La collaborazione tra il Comune di Agrigento e Plastic Free parte dalla stipula di un protocollo d’intesa. Un vero e proprio patto che ha l’obiettivo di generare benefici per il territorio, snellire gli iter burocratici, favorendo le attività di volontariato, e avvicinare l’ente ai cittadini impegnati nella tutela ambientale.

“Al nostro terzo anno di attività in città e nelle spiagge- dicono dall’associazione- con quasi 30 eventi tra pulizie ambientali, sensibilizzazione nelle scuole e piantumazioni di alberi, siamo orgogliosi e fiduciosi per la firma del rinnovo annuale del Protocollo d’intesa con il Comune di Agrigento.

Orgogliosi perché potremmo contribuire, come facciamo da 4 anni in 19 regioni italiane, ad una svolta culturale ambientale e sociale che verrà sicuramente amplificata dalla grande opportunità (come la chiama il nostro Sindaco) derivata dalla recente proclamazione della Città come Capitale della cultura 2025.

Fiduciosi perché ci dà la possibilità di aiutare l’ Amministrazione ad individuare azioni virtuose che potrebbero proclamare il comune di Agrigento, insieme agli ottimi risultati sulla differenziata, oltre il 70%, primo capoluogo di provincia siciliano, alla candidatura e magari al riconoscimento come Comune Certificato Plastic Free 2024, cosa che le centinaia di volontari agrigentini sperano e meritano. Nel 2023 solo 68 Comuni su oltre 300 candidati hanno superato le selezioni ed ottenuto l’ accesso alla premiazione nazionale tenutasi lo scorso marzo a Palazzo Re Enzo a Bologna e patrocinata da Camera, Senato ed anche dal Parlamento Europeo.

Stiamo già lavorando su tante piccole ma grandi azioni virtuose, come l’ Ordinanza Sindacale contro il rilascio di palloncini e lanterne in volo, già emessa a gennaio dal Comune di Favara (sono 27 finora i Comuni in Italia ad averla emessa) e che ha contribuito al suo riconoscimento per il 2023 con livello di virtuosità una tartaruga su tre.”