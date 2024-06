Per le elezioni Europee e per le comunali in sei comuni dell’Agrigentino meno della metà degli elettori si è recato alle urne. L’affluenza per le amministrative alla chiusura dei seggi, alle 23 di domenica, quando sono pervenuti i dati di tutti i comuni, si è attestata, infatti al 45,41%. Hanno votato in 20.018 dei 44.080 aventi diritto. Per le Europee, l’affluenza, nei Comuni dell’Agrigentino, s’è fermata invece al 36,57%.

L’affluenza maggiore per le comunali, il 60,14%, è stata registrata a Caltabellotta. L’affluenza più bassa a Santa Elisabetta: 33,58%. Dei 4.750 aventi diritto al voto nell’Agrigentino si sono recati alle urne 1.595 cittadini.

Per le Europee ad Agrigento ha votato il 33,34% degli aventi diritto. L’affluenza più alta è stata quella di Campobello di Licata, con il 70,29 per cento degli elettori; l’affluenza più bassa è stata registrata, invece, a Sant’Angelo Muxaro con il 22,75%.

Ecco il dato di ogni comune: Agrigento: 36,57%; Alessandria della Rocca: 33,34%; Aragona: 39,52%; Bivona: 48,01%; Burgio: 21,97%; Calamonaci: 34,56%; Caltabellotta: 67,62%; Camastra: 37,06%; Cammarata: 46,27%; Campobello di Licata: 70,29%; Canicattì: 28,24%; Casteltermini: 45,25%; Castrofilippo: 33,74%; Cattolica Eraclea: 35,14%; Cianciana: 26,40%; Comitini: 50,39%; Favara: 31,60%.

Ed ancora Grotte: 35,89%; Joppolo Giancaxio: 39,17%; Lampedusa e Linosa: 22,91%; Licata: 25,11%; Lucca Sicula: 46,43%; Menfi: 36,01%; Montallegro: 30,59%; Montevago: 49,26%; Naro: 54,26%; Palma di Montechiaro: 30,88%; Porto Empedocle: 32,29%; Racalmuto: 67,33%; Raffadali: 33,62%; Ravanusa: 33,25%; Realmonte: 30,07%; Ribera: 24,16%; Sambuca di Sicilia: 50,43%; San Biagio Platani: 31,30%; San Giovanni Gemini: 45,10%.

Ed infine Sant’Angelo Muxaro: 22,75%; Santa Elisabetta: 58,73%; Santa Margherita Belice: 42,56%; Santo Stefano Quisquina: 46,25%; Sciacca: 36,93%; Siculiana: 43,94% e Villafranca Sicula: 54,74%.