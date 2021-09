Affittare casa ad Agrigento: sempre più persone ricorrono all’agenzia immobiliare

TrovareTrovare da soli l’abitazione giusta per le proprie esigenze può rivelarsi un compito piuttosto difficile.

un appartamento in affitto al giorno d'oggi è piuttosto semplice, ma alcune ricerche dicono il contrario. Secondo le ultime statistiche condotte ad Agrigento, sempre più persone preferiscono affidarsi a un'agenzia immobiliare per concludere il contratto di locazione. Questo per varie ragioni legate da un lato alla sicurezza e dall'altro alla maggior praticità. Ma vale davvero la pena scegliere questa strada per prendere una casa in affitto? Nel caso si intendesse acquistare un immobile, i vantaggi effettivi dell'agenzia sono ormai chiari a tutti. Bisogna però riconoscere che sempre più di frequente appoggiarsi a dei professionisti, anche per affittare casa, si rivela una scelta azzeccata. Scopriamo insieme il perché.

Gli appartamenti in affitto ad Agrigento sono moltissimi

Innanzitutto, le case in affitto ad Agrigento sono davvero tante e questo significa che c'è l'imbarazzo della scelta per coloro che sono alla ricerca di un immobile da prendere in locazione. Vista la scelta molto ampia, riuscire a trovarlo con facilità sarebbe praticamente impossibile, se non appoggiandosi a un portale come WikicCasa, che permette di visualizzare tutti gli annunci delle principali agenzie immobiliari. Ecco perché in molti passano attraverso l'agenzia: trovano la soluzione perfetta online e prendono contatto con un professionista per poter visualizzare l'appartamento.

Interfacciarsi da soli con il proprietario è poco sicuro

Purtroppo le truffe che coinvolgono gli annunci immobiliari sono molto frequenti. Per questo motivo, trovare un annuncio pubblicato direttamente da un privato e prendere contatto con il proprietario, senza nessun intermediario, può essere rischioso è sempre sconsigliatissimo. In tutti i casi, per evitare rischi e brutte sorprese conviene passare attraverso un'agenzia, in modo che siano i professionisti del settore a fare da tramite.

L’agenzia media sul prezzo del canone

Un motivo che spinge moltissime persone a rivolgersi a un’agenzia per trovare l’appartamento in affitto dei propri sogni è anche legato al prezzo del canone di locazione. Trovare un accordo con il proprietario e riuscire ad abbassare i costi è spesso molto complicato. Ma se a farlo sono i professionisti del settore, con anni di esperienza, le chance di spendere di meno si concretizzano. Il loro compito d’altronde è anche questo.

Nessuna incombenza per la registrazione del contratto

Inoltre, va aggiunto che rivolgersi a un’agenzia immobiliare, per concludere il contratto di locazione con il proprietario dell’immobile, significa anche non doversi sobbarcare alcuna incombenza. Questo documento, infatti, una volta che viene firmato deve essere registrato regolarmente presso l’Agenzia delle Entrate. Quando ci si affida a degli esperti tale procedura viene effettuata con sicurezza da loro, al contrario, se si conclude il contratto direttamente con un privato bisogna sperare che sia lui a occuparsene.

Contratto trasparente e senza sorprese

Infine, un altro motivo molto importante che spinge in tanti a rivolgersi all’agenzia immobiliare è legato alla regolarità del contratto di locazione. Se scritto dal proprietario senza la supervisione di nessuno, potrebbe contenere clausole vessatorie o altre irregolarità che da profani si potrebbero non notare. I professionisti dell’agenzia invece si occupano di osservare e gestire anche questo compito, scrivendo il contratto da far firmare alle due parti coinvolte.