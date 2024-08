Le recenti eruzioni dell’Etna, che hanno nuovamente paralizzato lo scalo di Fontanarossa nel cuore della stagione turistica, riportano in primo piano la necessità di rafforzare la rete aeroportuale siciliana. Rino La Mendola, presidente dell’Ordine degli Architetti, ha ribadito l’urgenza di creare due poli aeroportuali distinti in Sicilia, con la realizzazione del nuovo scalo Valle dei Templi che, insieme a Birgi, costituirebbe il polo occidentale dell’isola, affiancando Punta Raisi.

“Le sempre più frequenti eruzioni dell’Etna e gli incendi che l’anno scorso hanno paralizzato i principali aeroporti siciliani, dimostrano l’indifferibilità di questa infrastruttura”, ha dichiarato La Mendola. Ha inoltre lanciato un appello alla politica affinché supporti il Libero Consorzio Comunale, che ha recentemente presentato all’ENAC uno studio di fattibilità per l’aeroporto agrigentino, redatto in linea con le disposizioni del Decreto Sud.

L’Ordine degli Architetti, insieme ad altre realtà locali, continuerà a sollecitare le istituzioni per la realizzazione di un’infrastruttura vista come cruciale per il futuro socioeconomico della Sicilia.