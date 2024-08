Porto Empedocle 17 agosto 2024 – In un paese come il nostro, abituato alle grandi promesse e alle piccole realizzazioni, ecco che Porto Empedocle ci regala l’ennesima chicca: il Parcheggio Multipiano di via Garibaldi, una struttura maestosa progettata per essere il fiore all’occhiello della città, è diventata la residenza ufficiale delle Capre Girgentane. Sì, avete capito bene: non automobili, non uffici, ma capre. E non si tratta di una metafora. VIDEO

La Capre Girgentane, famosa razza autoctona, ha trovato rifugio stabile nel gigantesco scheletro di cemento armato che avrebbe dovuto ospitare ben 347 posti auto, uffici, un supermercato e persino spazi pubblici panoramici. Ora, invece, le capre si affacciano dai piani superiori della struttura, godendosi indisturbate la vista sul porto. La scoperta di questa nuova “funzione” del parcheggio incompiuto è avvenuta quasi per caso, quando un passante , incuriosito da strani rumori provenienti dall’interno della struttura, ha deciso di dare un’occhiata. Quello che ha trovato è stato uno spettacolo tanto surreale quanto emblematico: le capre che passeggiavano tranquille tra i piani deserti, utilizzando le rampe elicoidali con una naturalezza che farebbe invidia ai migliori automobilisti.

Questo parcheggio, che doveva essere una soluzione al traffico congestionato della città, è diventato così il simbolo dell’incompiutezza e del fallimento. La rampa elicoidale, un tempo progettata per distribuire l’accesso ai vari piani e garantire un’uscita a livello su via Garibaldi, ora serve solo a collegare i piani del nuovo “paradiso caprino”. Invece delle auto, sono le capre a sfruttare l’ingegnoso design, dimostrando come, alla fine, la natura trovi sempre un modo per riprendersi ciò che è suo. E pensare che tutto era stato progettato nei minimi dettagli: balconate per una circolazione pedonale fluida, piani superiori con vista sul mare, un’ubicazione strategica tra via Miramare e via Nino Bixio. Peccato che nessuno abbia previsto che l’unico vero utilizzo sarebbe stato quello di rifugio per animali.

La situazione è ormai diventata così assurda che qualcuno ha persino proposto di trasformare il parcheggio in una sorta di “parco caprino”, magari con un parco giochi sul tetto per far divertire i bambini sotto lo sguardo attento delle Girgentane. Un’idea che, se da un lato può sembrare bizzarra, dall’altro potrebbe rappresentare l’unica via per dare un senso a un’opera che altrimenti resterà solo un monumento all’incompetenza. E mentre il parcheggio multipiano continua a rimanere incompleto, c’è chi si chiede se non sia giunto il momento di riconoscere che forse il vero scopo di questa struttura è proprio quello di diventare un rifugio naturale nel cuore della città. Chissà, forse un giorno, il Parcheggio Multipiano di Porto Empedocle verrà ricordato non come l’ennesima incompiuta, ma come il più originale parco naturale urbano della Sicilia. Al momento di chiudere l’articolo non è stato possibile contattare il primo cittadino.