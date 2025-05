Gestire un’attività, che tu sia una PMI o un freelance in Italia, richiede strumenti finanziari moderni e semplici da usare. Finom è una piattaforma digitale all’avanguardia che rende più facili le operazioni bancarie e la gestione contabile. Permette ad aziende, freelance e imprenditori di gestire ogni aspetto delle loro finanze in modo efficace e sicuro, tutto online.



Apri il tuo conto: facile, veloce e tutto online



Aprire un conto banca online per aziende con Finom è incredibilmente semplice e rapido. Ti bastano meno di 15 minuti per iscriverti online. In sole 24 ore, avrai un IBAN italiano pronto per iniziare a operare subito. L’intero processo è digitale al 100%: non devi andare in banca o affrontare lunghe attese. Devi solo inserire i tuoi dati e quelli della tua attività. Dopo una veloce verifica, potrai accedere subito a tutti i servizi Finom.



Vantaggi e caratteristiche chiave di Finom



Carte gratuite con cashback: Ricevi carte di debito (fisiche e virtuali) senza costi aggiuntivi. Puoi ottenere un cashback fino al 3% sulle spese aziendali, recuperando parte dei tuoi costi.



Bonifici SEPA gratuiti e pagamenti internazionali: Effettua bonifici SEPA gratuiti e illimitati. Gestisci i pagamenti internazionali in modo semplice e a costi chiari.



Contabilità integrata e smart: Usa strumenti avanzati per creare fatture intelligenti, riconciliare automaticamente le transazioni bancarie e integrare Finom con oltre 30 software contabili famosi (come Sage, NetSuite, Odoo e altri). Gestisci la contabilità senza stress.



Gestione semplice delle spese del team: Richiedi carte aziendali per i tuoi dipendenti. Imposta limiti di spesa personalizzati per ciascuno e controlla tutte le transazioni in tempo reale. Hai il pieno controllo delle uscite aziendali.



Strumenti digitali utili per far crescere la tua attività



Oltre ai servizi finanziari principali, Finom mette a tua disposizione altri strumenti digitali pratici per supportare la crescita della tua impresa. Ad esempio, offriamo uno strumento chiamato nomi generatore, utile per trovare idee e creare o migliorare il nome e il brand della tua attività. Questo strumento aggiuntivo sottolinea come Finom pensi a 360 gradi alle esigenze di chi fa impresa, andando oltre la semplice gestione finanziaria.



Piani flessibili per ogni tipo di attività



Finom offre piani diversi per adattarsi perfettamente alla dimensione e alle esigenze specifiche della tua impresa:

Solo (€0/mese): Perfetto per freelancer e professionisti. Include un IBAN personale, strumenti base di contabilità e fatturazione. Ci sono piccole commissioni per i bonifici SEPA (€2) e l’uso delle carte (€3/mese). Start (€14/mese + IVA): Pensato per le aziende che stanno crescendo. Offre un cashback del 2%, bonifici SEPA e carte gratuite illimitate, oltre a funzioni contabili più complete. Puoi provarlo gratis per 30 giorni. Premium (€34/mese + IVA): La soluzione più completa per aziende consolidate. Permette fino a 5 utenti, offre il massimo cashback (3%), include pagamenti programmati e di gruppo, bonifici SEPA e carte gratuite. Anche per questo piano c’è una prova gratuita di 30 giorni.



Sicurezza e affidabilità: la nostra priorità



È importante sapere che Finom non è una banca tradizionale. Siamo una società fintech autorizzata e regolata dalla De Nederlandsche Bank (DNB) come istituzione di moneta elettronica (EMI). Questo ci permette di operare in tutta l’Unione Europea in piena conformità. I tuoi fondi sono al sicuro: vengono depositati in una fondazione separata e indipendente, anch’essa controllata dalla DNB, collaborando con banche importanti come BNP Paribas. Tutte le tue informazioni e le operazioni sulla piattaforma sono protette con crittografia avanzata e sistemi di sicurezza robusti per garantire la massima protezione dei tuoi dati finanziari.

In sintesi, Finom offre una soluzione finanziaria digitale completa, flessibile e sicura. È pensata per rispondere alle esigenze di freelance, piccole imprese e aziende di ogni dimensione in Italia, aiutandoli a gestire le loro finanze in modo efficace, intuitivo e senza complicazioni inutili.

