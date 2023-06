Un gregge si prende via Imera: auto in coda dietro alle pecore

Auto ferme per cedere il passo ad un gregge di pecore per strada. Lo documenta un video che ha fatto il giro del web dove si vedono chiaramente le pecore, incalzate dal pastore a cavallo, attraversare una strada trafficatissima. Il gregge di pecore ha reso difficile il percorso dei mezzi, in via Imera, ad Agrigento dove decine e decide di pecore hanno “attraversato” la zona fermandosi a brucare erba nelle isole spartitraffico. Uno spuntino che è stato filmato dal cellulare di chi, probabilmente, ancora stenta a credere di averle viste pascolare, in mezzo alla strada, davanti una fila di auto. Il tutto fra l’incredulità e lo stupore degli automobilisti. Un fenomeno che accade spesso ma più nelle zone periferiche, non centro in centro città.