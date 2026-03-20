La Procura di Agrigento ha avviato un’inchiesta sulla sicurezza dei voli operati dalla compagnia Danish Air Transport, che si occupa prevalentemente dei collegamenti con Lampedusa. Al centro della vicenda ci sono 18 collegamenti effettuati, secondo l’accusa, con un aeromobile non sicuro a causa di manutenzioni omesse o non eseguite correttamente.

Tutto nasce da un’ispezione dell’Enac nello scalo dell’isola, dove è stato controllato un Atr 72 impiegato nei collegamenti con la Sicilia. Proprio da quell’accertamento sarebbero emerse le prime criticità tecniche che hanno portato all’apertura del fascicolo e all’iscrizione di quattro persone nel registro degli indagati tra figure dirigenziali e tecnici manutentori della compagnia.

Le ipotesi di reato contestate riguardano il pericolo per la sicurezza dei trasporti aerei e la violazione delle normative europee sulla sicurezza della navigazione. L’inchiesta, partita proprio da Lampedusa, punta ora a chiarire responsabilità ed eventuali ulteriori criticità nella gestione della manutenzione degli aeromobili utilizzati per i collegamenti con l’isola.

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