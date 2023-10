Qualcuno si è intrufolato nel fondo agricolo di un professionista quarantacinquenne ed ha tagliato ben 30 piante di ulivo. E’ successo, nella notte fra venerdì e sabato, in contrada “Cappalunga” ad Aragona.

A fare la scoperta è stato lo stesso il proprietario del terreno. L’uomo ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, ai carabinieri della locale Stazione. La Procura di Agrigento, notiziata del raid, ha aperto un fascicolo d’inchiesta.

Il danno provocato al 45enne non è stato quantificato e non è coperto da assicurazione. I militari dell’Arma stanno, adesso, cercando di risalire ai responsabili e stabilire in che contesto possa essere maturato il danneggiamento.