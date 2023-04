Aeroporto di Agrigento, Giovanna Iacono: “Da anni cittadini presi in giro dalla politica”

“L’aeroporto di Agrigento è da anni un feticcio sventolato dalla politica, tutta, per tentare di prenotare qualche voto. Alla fine, mentre la gente veniva distratta con la promessa di un’opera che è costata alla collettività senza essere mai realizzata, questa provincia, la mia provincia, veniva defraudata di ogni possibilità di un sistema infrastrutturale degno di questo nome”. Lo dichiara in una nota la deputata del Partito Democratico Giovanna Iacono. “Adesso si torna a parlare dell’aeroporto e c’è chi vorrebbe che si puntasse prima sulla viabilità e poi su tutto il resto- continua-. Credo che sia, in modo diverso, lo stesso metodo finora usato per arringare, e fregare, i cittadini. Io dico: dateci le strade e anche un aeroporto, ammesso che sia un progetto rispettoso del territorio e delle sue vocazioni.

Rispetto alle preoccupazioni di Schifani sulla sostenibilità economica del progetto mi sento di dire: caro presidente, sta a chi governa trovare le soluzioni. E dopo anni di dominio incontrastato del centrodestra in Sicilia, sarebbe anche il caso di farlo”.