Tragico scontro: un morto e tre feriti

E’ gravissimo il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno a mezzogiorno lungo la strada statale 624, conosciuta come la Fondovalle che collega Sciacca con Palermo, in territorio di Sambuca di Sicilia, tra le località Gulfa e Misilbesi. Una persona ha perso la vita e ci sono anche quattro feriti. A scontrarsi due auto. Coinvolta una famiglia di Menfi, due coniugi e il loro figlio ventenne. Il deceduto è l’uomo, Leonardo Alesi, 57 anni, la moglie versa in gravissime condizioni, ed è stata immediatamente trasferita in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Menfi e della Compagnia di Sciacca oltre ai vigili del fuoco e al personale sanitario.

La foto che vedete è tratta dal sito Il futuro dipende da te.