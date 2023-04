Assegnata borsa di ricerca sulla cultura materiale di Akragas arcaica e classica

E’ stata assegnata la borsa di ricerca per lo studio di un importante lotto di reperti che permetteranno di raccontare alcuni aspetti della cultura materiale di Akragas di età arcaica e classica. A vincerla, dopo un percorso di selezione a cui hanno partecipato altri giovani studiosi, è Giulio Amara, allievo della Scuola Normale di Pisa. Si tratta in particolare dei ritrovamenti che provengono dallo scavo dell’area residenziale a Nord della Collina dei Templi, condotto dal Parco a partire dal 2019. “Il Parco, attraverso la sua politica culturale, ha sempre guardato ai giovani sostenendo le loro ricerche con numerose Borse di studio-afferma il Direttore, Roberto Sciarratta -. Giulio Amara ha al suo attivo numerose ed importanti pubblicazioni sulla ceramica di età arcaica e che, sono certo, affronterà questo studio, sotto la guida di Maria Concetta Parello, con la serietà e l’entusiasmo che lo contraddistinguono. Studiare i contesti di scavo e renderli noti al pubblico, non soltanto quello specialistico, rientra nei principi dell’archeologia pubblica che costituisce il filo conduttore delle nostre attività scientifiche”.