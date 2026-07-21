Si è spento ieri Antonino Miceli, figura conosciuta e stimata nel tessuto associativo dell’Automobile Club Agrigento. Nato nel 1932, Miceli è stato protagonista di una pagina simbolica della storia della mobilità agrigentina: il 15 maggio 1958 gli venne infatti assegnata dall’Automobile Club di Agrigento la targa numero 10.000 in occasione dell’acquisto della sua Fiat Seicento.

All’epoca quel traguardo rappresentò un momento significativo per l’intera provincia. Il raggiungimento delle 10.000 automobili immatricolate segnò infatti una tappa importante nello sviluppo dei trasporti e nel processo di modernizzazione dell’Agrigentino nel secondo dopoguerra. Quella targa divenne il simbolo di un’epoca di crescita economica e di trasformazioni sociali che interessarono il territorio.

Nel 2023, in occasione del suo 90° compleanno, l’Automobile Club Agrigento volle rendergli omaggio con una targa di riconoscimento per il lungo impegno profuso nell’associazionismo cittadino. Alla cerimonia partecipò anche la direttrice dell’Automobile Club Agrigento, Giuseppina Daniele, che insieme ai rappresentanti dell’ente ricordò la dedizione di Miceli alla vita associativa e il forte legame che lo ha sempre unito all’ACI Agrigento.

La scomparsa di Antonino Miceli lascia un vuoto nella comunità agrigentina e in quanti lo hanno conosciuto e apprezzato per il suo impegno civile e umano.

Il presidente dell’ACI Agrigento, avvocato Salvatore Bellanca, ha espresso il cordoglio dell’ente: «Con profondo cordoglio apprendiamo della perdita del signor Antonino Miceli. La sua vita è stata un esempio di partecipazione civica e dedizione alla comunità, al lavoro e alla famiglia. Ai suoi familiari, alla collega Tiziana e al genero, l’onorevole Angelino Alfano, giungano le più sentite condoglianze mie personali e di tutto l’Automobile Club Agrigento».

Originario di Cattolica Eraclea, Antonino Miceli si era trasferito da giovane ad Agrigento per proseguire gli studi. Successivamente aveva intrapreso la carriera bancaria, ricoprendo il ruolo di funzionario del Banco di Sicilia, attività che ha svolto con professionalità e competenza, diventando una figura conosciuta e stimata nel capoluogo agrigentino.

I funerali di Antonino Miceli saranno celebrati domani, mercoledì 22 luglio, alle ore 11, nella Chiesa Madre di Casteltermini.

Anche il direttore di AgrigentoOggi, Domenico Vecchio, insieme a tutta la redazione e allo staff del giornale, esprime le più sentite condoglianze alle famiglie Miceli e Alfano, partecipando con affetto al loro dolore per la scomparsa del caro Antonino Miceli.

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