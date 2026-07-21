La Polizia di Stato ha tratto in arresto un giovane residente a Canicattì per il reato di rapina a mano armata. Sono stati gli agenti del Commissariato di Ps di Canicattì a dare esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Agrigento, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un ventiquattrenne con precedenti penali.
L’attività d’indagine trae origine dalla rapina a mano armata perpetrata lo scorso 13 luglio ai danni di una fioreria nel centro abitato canicattinese. Gli elementi acquisiti dai poliziotti nell’immediatezza dei fatti, hanno consentito di giungere all’identificazione del presunto autore della rapina. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa circondariale di Agrigento, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.
“L’episodio conferma l’efficacia del lavoro quotidiano della Polizia di Stato, fondamentale per garantire una risposta rapida e incisiva ai reati e assicurare la sicurezza sul territorio”, scrive in una nota la Questura di Agrigento.
Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp