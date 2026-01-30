Officine Leonardo, il liceo incontra il territorio: innovazione, idee e futuro al Polo San Pietro

Un laboratorio di idee aperto alla città, dove la scuola esce dalle aule e si misura con il territorio, l’innovazione e le nuove sfide della contemporaneità. È questo lo spirito di “Officine Leonardo”, l’iniziativa promossa dal Liceo Scientifico Linguistico e Sportivo Leonardo, in programma sabato 31 gennaio 2026, dalle 9.00 alle 13.00, al Polo culturale San Pietro di Agrigento.

“Officine Leonardo” si presenta come un percorso di innovazione e restituzione al territorio, pensato per raccontare e condividere esperienze, progetti e buone pratiche maturate all’interno dell’istituto. Un’occasione di confronto aperta a studenti, famiglie, operatori culturali e cittadini, per riflettere sul ruolo della scuola come motore di crescita, sperimentazione e cittadinanza attiva.

Nel corso della mattinata verranno illustrati i percorsi formativi del liceo, le attività laboratoriali e le progettualità che intrecciano sapere scientifico, linguistico e sportivo, con uno sguardo attento alle competenze richieste dal presente e dal futuro. Un dialogo costante tra formazione e comunità, nel segno di una scuola che non si limita a trasmettere conoscenze, ma costruisce relazioni, visioni e opportunità.

La scelta del Polo culturale San Pietro, nel cuore della città, rafforza il senso dell’iniziativa: riportare la scuola dentro gli spazi della cultura e della vita cittadina, rendendo visibile il lavoro quotidiano di studenti e docenti.

Per informazioni e approfondimenti è possibile consultare il sito ufficiale www.liceoscientificoleonardo.edu.it.

