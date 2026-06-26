E’ morto martedì all’età di 14 anni, dopo una malattia, Raskal, il cane da ricerca dell’agrigentino Giuseppe Palermo, protagonista del dopo terremoto ad Amatrice del 2016, proprio nel decimo anniversario che sconvolse il piccolo comune rietino provocando 299 morti. L’immagine di Raskal sopra le macerie era apparsa su numerosi quotidiani on line. Fino all’ultimo è rimasto al fianco del suo conduttore Giuseppe Palermo dell’associazione “I Lupi di Agrigento”.

Nel corso degli anni ha fatto tantissime attività nelle scuole, partecipando ad esercitazioni finti sisma, in tutta Italia e anche in esercitazioni internazionali di Protezione civile. Ha svolto 6 ricerche in superfice e ha rappresentato la Sicilia lavorando nella zona rossa di Amatrice, dove è stato impiegato per soccorsi e operazioni di ricerca delle persone disperse.

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