Si è riunita nei giorni scorsi, presso la sede consiliare della Bcc Agrigentino, la commissione incaricata di valutare le candidature al bando per l’assegnazione delle borse di studio «Il valore della sostenibilità ambientale», giunto alla sua prima edizione. La commissione — composta dalla dottoressa Emanuela Alletto, dall’avvocato Alberto Cutaia e dall’ingegnere Ivano Midulla, ha esaminato i lavori dei candidati alla presenza del vice direttore generale, dottor Alfonso Alaimo.

Al centro della valutazione i video realizzati dagli studenti, che sono stati chiamati a interpretare con creatività e sensibilità il tema della sostenibilità ambientale. Al termine dei lavori la commissione ha individuato il vincitore, il cui nome sarà reso noto nel corso di un evento dedicato ai temi dell’economia e dell’ambiente, che sarà ospitato presso l’Istituto Superiore “Nicolò Gallo – Leonardo Sciascia” di Agrigento in autunno.

L’iniziativa dà continuità all’impegno della Bcc Agrigentino sui temi della transizione ecologica e della sostenibilità, già al centro del convegno “Energia ed Economia in evoluzione”, promosso dalla banca il 20 giugno 2025 al Teatro Pirandello di Agrigento con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri. In quell’occasione, l’unica banca con sede legale ad Agrigento, aveva ribadito la propria attenzione all’ambiente e al territorio, presentando strumenti di credito “green” per famiglie e imprese.

Con le borse di studio «Il valore della sostenibilità ambientale», la Bcc Agrigentino sceglie ora di rivolgersi alle nuove generazioni, premiando la capacità dei più giovani di interpretare e diffondere la cultura della sostenibilità.

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