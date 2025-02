Agrigento piange la prematura scomparsa di Pippo Spataro, un vero amico per tutti noi. Una persona solare sempre al servizio degli altri, Pippo ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunità. Responsabile Regionale dei Consumatori, amava profondamente la nostra città. Nonostante la malattia contro cui ha lottato con coraggio fino all’ultimo, ha continuato a dedicarsi con determinazione alla difesa dei diritti dei cittadini, affrontando con stile e senso della misura le sfide come il caro acqua e la carenza nella distribuzione. La sua dedizione per i lavoratori, le pari opportunità e i servizi primari era esemplare. Condoglianze sincere vanno alla sua famiglia, in particolare alla figlia Chiara. I funerali si terranno domani, 17 febbraio, nella Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù alle 15:30. Pippo Spataro sarà ricordato per il suo impegno instancabile e il suo spirito altruista che ha illuminato le vite di tanti.

