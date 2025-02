Scarponi 20 pti e 10 rimbalzi + 3 assist. Disibio 23 pti, 7 rimbalzi + 3 rubate

La Fortitudo Agrigento torna a sorridere con una vittoria netta contro Fiorenzuola, imponendosi con il punteggio di 80-65 al PalaMoncada. Un successo maturato grazie a un’ottima prestazione collettiva e a un secondo tempo giocato con grande intensità.

La partita inizia in equilibrio, con Fiorenzuola che parte forte, ma Agrigento tiene botta grazie a una buona circolazione di palla e all’impatto di Piccone, autore di un assist importante nel primo parziale. Dopo un mini-break di 12-2 per la squadra di Quilici, Dal Monte chiama timeout per riorganizzare i suoi. Il primo quarto si chiude con Fiorenzuola avanti di un punto (19-20), sfruttando un buon 4/9 da tre punti, mentre Agrigento ha capitalizzato l’8/11 da due.

Nel secondo quarto, Agrigento cambia marcia e piazza un parziale di 8-0, portandosi sul 27-20. Scarponi, sempre incisivo, raggiunge la doppia cifra con 11 punti, mentre Caiazza e Piccone guidano la squadra con il doppio play già visto nelle partite precedenti. Fiorenzuola cerca di restare in partita con la difesa, ma i padroni di casa allungano ancora, chiudendo il primo tempo avanti 42-35.

Al rientro dagli spogliatoi, la Fortitudo prova a scappare con un altro break di 9-0, toccando il +16 (51-35). Fiorenzuola, però, reagisce con tre triple consecutive che riportano gli ospiti a -5, costringendo Quilici al timeout per spezzare il ritmo avversario. Morici risponde con una tripla fondamentale che rida fiducia ai suoi, mentre Peterson si batte sotto canestro per limitare l’impatto di Seck, uno dei più pericolosi di Fiorenzuola (206 cm per 108 kg). Il terzo quarto si chiude sul 60-48 con un parziale di 18-13 per Agrigento.

Nell’ultimo quarto, la Fortitudo prende definitivamente il controllo della gara. Un nuovo parziale di 12-0 lancia i padroni di casa sul 72-51, con Disibio protagonista assoluto: chiude con 23 punti, 6/9 da due, 3/6 da tre, 3 palle recuperate e 7 rimbalzi. Scarponi sfiora la doppia doppia con 18 punti e 9 rimbalzi, mentre Seck conferma la sua fisicità chiudendo con una doppia doppia per gli ospiti. Nel finale, spazio anche per Amorelli, Rizzo e Orrego. La sirena decreta il successo di Agrigento per 80-65, con la squadra di Quilici che ha mostrato solidità e qualità su entrambi i lati del campo.

Agrigento chiude con il 25/43 da due e l’8/19 da tre, dominando nei rimbalzi difensivi (28 a 21), ma soffrendo sotto i tabelloni offensivi. Il massimo vantaggio è stato di +23, segno di una supremazia schiacciante nell’ultima frazione. Una vittoria importante che dà fiducia e permette alla Fortitudo di guardare con ottimismo ai prossimi impegni.

