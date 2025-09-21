Il presidente del Consiglio comunale di Agrigento, Giovanni Civiltà, ha espresso profondo cordoglio a seguito della morte in un incidente stradale, del cinquantenne agrigentino, Marco Chiaramonti, istruttore di tennis e padel. “Conoscevo da tempo Marco, tra noi vi è sempre stata sincera amicizia – afferma Civiltà -. L’ho apprezzato per l’intraprendenza, la preparazione sportiva, le competenze frutto della sua esperienza, e che poi ha reso a disposizione degli atleti più giovani, anima e cuore pulsante del Circolo tennis, carattere gioviale, coinvolgente, estroverso, purtroppo già afflitto dal dolore per la perdita del fratello Gabriele, anche lui, anni addietro, morto in un incidente stradale”.

“Il Circolo del Tennis di Agrigento perde la sua anima: Marco Chiaramonti , maestro, amico fraterno e disponibile, motore di tutte le attività sociali del club – scrive il presidente del Circolo del Tennis di Agrigento, Lucia La Marca -. Più generazioni si sono avvicinate al tennis e al padel grazie alle sua passione, esperienza e singolare affabilità. Non perdiamo soltanto un grande maestro, ma il cuore pulsante e insostituibile di questo circolo. La presidente, il direttivo, i soci, gli allievi, si uniscono al dolore dell’amata moglie Paola, della piccola Sofia e della madre Virginia”.

E il direttore del Parco archeologico Valle dei Templi, Roberto Sciarratta, ha sospeso le attività previste per il pomeriggio di oggi della rassegna “Muoviti Fest”. E lo ha fatto “A seguito del luttuoso evento che ha colpito la città con la morte a causa di un incidente stradale di Marco Chiaramonti, condividendo il sentimento di cordoglio della collettività agrigentina”. Le attività verranno riprogrammate in un’altra data.

