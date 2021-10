Addebiti sulla carta PostePay: insegnante vittima di frode

Ha trovato tre addebiti, per spese mai fatte, di un sito internet estero, per un totale di circa 100 euro, sulla sua carta prepagata PostePay. Vittima dell’ennesima frode informatica un insegnante di 34 anni che, ha formalizzato una denuncia al Commissariato di Canicattì.

Anche questa volta, i poliziotti hanno trasmesso le carte ai loro colleghi della polizia Postale di Palermo che hanno, naturalmente, avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili. Non passa ormai giorno senza che polizia o carabinieri non ricevano una denuncia del genere.