Coinvolto in un incidente stradale, era ubriaco: denunciato

Era alticcio il trentenne agrigentino che, nella notte fra mercoledì e giovedì, è stato coinvolto in un incidente stradale autonomo verificatosi in via Dei Fiumi, fra Cannatello e il Villaggio Mosè. Il giovane ha perso il controllo del suv, Volkswagen Tiguan, che dopo aver sbandato, s’è schiantato contro un muro.

I carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento, hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica il giovane, che dovrà, adesso, rispondere dell’ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza.