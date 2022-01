Ad “Avanti un altro” approda un agrigentino.

Ad “Avanti un altro” approda una concorrente agrigentino. Nel famoso ed esilarante programma di canale 5 condotto da Paolo Bonolis, ci sarà Dario Sammartino. Per vedere come se l’è cavata Dario bisognerà collegarsi domani sera, 22 gennaio, alle 18.45 su canale 5. Noi possiamo anticiparti che Dario Sammartino ha cantato nel corso della puntata. Il 38enne ha preso parte a diverse pubblicità in Spagna e ha avuto successo come cantante tributo Elvis Presley. Non solo cinema per Sammartino: è stato campione di braccio di ferro. Nel 2017 si era aggiudicato il primo posto del terzo Gran Prix Reggio Calabria. L’agrigentino aveva vinto nella categoria senior 75 chili, riuscendo a battere gli avversari sia di destro che di sinistro. Il prossimo mese di febbraio , Sammartino, sarà di scena anche su Rai 1 con un ruolo in Mákari. a marzo sarà al cinema nel film internazionale “Fortress” con Geraldine Chaplin.