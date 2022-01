Parcheggio disabili. Cantone: “Mantenere efficiente la segnaletica per terra”

Il Consigliere Comunale di Forza Italia e Presidente della V Commissione Turismo Cultura e Sport, Carmelo Cantone, ritorna su quella che ormai pare sia diventata una grave “abitudine” nella nostra città. “Occupandomi seriamente del triste fenomeno del parcheggio di quanti non ne hanno diritto, negli spazi riservati ai disabili e soprattutto raccogliendo le segnalazioni dei nostri concittadini , mi sono reso conto che in qualche caso, i contravventori avevano un minimo di giustificazione; gli spazi per parcheggio disabili, pur essendo anche contrassegnati da una segnaletica verticale, si presentano molto spesso con le righe gialle per terra parecchio scolorite e quindi poco evidenti. Secondo le disposizioni dell’articolo 18 del codice della strada – continua Cantone – la segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza da parte degli enti obbligati alla sua posa in opera (comune di Agrigento) e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata. Pertanto rivolgo l’invito all’Amministrazione Comunale di provvedere con urgenza alla manutenzione ed al ripristino dell’opportuna segnaletica per terra al fine di evidenziare con chiarezza gli spazi “dedicati” ai portatori di handicap.”