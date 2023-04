Ad Agrigento “Lions Day” per screening gratuiti

Lions Day: test visivi, diabete, prevenzione cardiologica, controllo dell’udito, benessere, un’equipe di medici professionisti, domenica 16 aprile in piazza Cavour ad Agrigento dalle ore 9.30 alle 13.00, sarà a disposizione della comunità per screening gratuiti per tutti.

L’iniziativa, incardinata in un progetto nazionale e coordinata dal Distretto 108 YB Sicilia il cui governatore è Maurizio Gibilaro, organizzata dal Presidente di Zona 26 Mariella Antinoro e vede la partecipazione di tutti i Club Lions che ne fanno parte: Lions Club Host Presidente Emanuele Farruggia, Lions Club Agrigento Chiaramonte Presidente Eduardo Sessa, Lions Club Aragona Zolfare Presidente Rita Monella, Lions Club Agrigento Valle dei Templi, Presidente Francesco Pira, Leo Club Agrigento Host Presidente Marta Castelli.

“ I Lions forniranno alla comunità ,un approfondito servizio di screening sanitari gratuiti offerti da medici e professionisti di comprovata competenza, afferma il Presidente di zona Mariella Antinoro, daremo la possibilità a tutti di fruire di una giornata dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce di una serie di patologie tramite test visivi che verranno curati dall’ Ottica Lo Vullo, sul Diabete con il Dott. Antonio Bongiorno, la Dott.ssa Carmela Marotta e il Dott. Calogero Patanella, ancora faremo prevenzione cardiologica con il Dott. Carmelo Vitello e il Dott. Marco Martello, controllo dell’Udito con la Dott.ssa Paola Buscemi e il Dott. Antonino Cinà, ci sarà Corner benessere con il Dott. Gaetano Liotta e

Promozione screening oncologici con Dott ssa Matina, Dott Costa e il Dott Amato. Si tratta di un’occasione da non perdere per quanti vogliono accedere ad un servizio gratuito che è di fondamentale importanza per la salute, in special modo in un momento in cui la sanità non riesce a garantire supporti immediati a causa delle lunghe file di attesa. Il Lions day, tramite lo slogan “di pari passo” – conferma- la Presidente di zona Antinoro, riteniamo domenica, ponga in essere una iniziativa che destiniamo a tutti ed in particolare a chi non può permettersi di rimediare alle lunghe attese, pagando il servizio. Concludo con un ringraziamento al Sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, per avere prontamente concessoci il suolo pubblico”.