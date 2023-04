Approvato progetto per la messa in sicurezza del versante a ridosso del Viale Vittoria e della via Picone.

Ad Agrigento è stato approvato, dalla Giunta Miccichè in linea amministrativa, il progetto definitivo della “Messa in sicurezza del versante a nord-ovest delle palazzine del Viale Vittoria denominate CREA e del versante sottostante la via Picone sottoposto a rischio idrogeologico R4/R3 e pericolosità P4/P3”. Potrà così procedersi con il passo successivo, ovvero, la redazione del progetto esecutivo e l’affidamento dei lavori.

«Queste due fasi siamo certi saranno più rapide – afferma l’assessore comunale, Gerlando Principato – abbiamo già ottenuto, sul progetto definitivo, tutti i pareri necessari per la conformità dei lavori proposti (autorizzazione della Soprintendenza BB.CC.AA., Parere favorevole di fattibilità sismica rilasciato dal Genio Civile, Parere dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento e l’attestazione di Conformità Urbanistica) ed inoltre i lavori sono “coperti” da un finanziamento regionale e quindi immediatamente appaltabili».

«Gli interventi di consolidamento, dallo spigolo est dell’edificio “Crea” sino all’angolo estremo Nord – Ovest in corrispondenza della via Picone – sottolinea il sindaco Franco Miccichè –rappresentano una continuità con quelli eseguiti dalla Protezione Civile regionale sul pendio posto a Nord del Viale della Vittoria, dopo l’evento franoso del marzo 2014». L’opera, dell’importo complessivo di 1.918.771,09 euro coniugherà la messa in sicurezza con paratie, con un intervento di ingegneria naturalistica (è prevista la piantumazione di essenze arboree adeguate), nonché con la messa in opera di graticciate e fascinate per aumentare la stabilità anche superficiale del versante.