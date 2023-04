Campionati studenteschi. L’Esseneto campione provinciale di pallavolo categoria cadette

La palestra scolastica del plesso “Castagnolo” dell’Istituto “Esseneto” , diretto da Francesco Catalano, ha ospitato la fase finale di pallavolo categoria cadette dei campionati studenteschi. A vincere il titolo di campione provinciale è stata la squadra di pallavolo cadette composta dalle alunne Roberta Abbate, Viola Aleo, Gloria Campione, Emma Catalano, Laura Danisi, Sofia Lentini, Marta Lo Presti, Laura Marino, Giulia Montante, Sofia Principato, Claudia Russo e Alice Savitteri. La squadra dell’Esseneto ha battuto in semifinale, con il risultato di 2 a 0, quella del “Leonardo Sciascia” di Racalmuto e, in finale, la squadra del “San G. Bosco” di Campobello di Licata. Le attività sportive, curate dai docenti Angela Farruggia e Calogero Fucà, all’interno del Centro Sportivo Scolastico dell’Istituto, sono state finalizzate all’acquisizione dei valori educativi come il rispetto, la collaborazione, il senso di appartenenza, la disciplina e l’impegno. Numerosi i genitori e gli alunni presenti che, con entusiasmo e partecipazione, hanno sostenuto le squadre.