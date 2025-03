Ingegneri a confronto sulle infrastrutture siciliane: sfide e opportunità per il futuro

I lavori del convegno, tenutosi ad Agrigento, hanno messo in evidenza temi di grande importanza per il futuro della Sicilia e dell’Italia. “Riservano risvolti importantissimi per il futuro della Sicilia”, afferma Achille Furioso, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento. La città di Agrigento, crocevia per gli ingegneri di tutta Italia e per i protagonisti e vertici istituzionali del Paese impegnati nel settore della mobilità, è stata il palco ideale per un dibattito nazionale sulle opere pubbliche, con particolare attenzione alle strade, alle ferrovie, all’aeroporto di Agrigento e al ponte sullo Stretto.

“Abbiamo posto al centro del dibattito nazionale le urgenze del Paese, della Sicilia e in particolare dell’area Sud Occidentale, che da troppi anni soffre l’isolamento infrastrutturale”, ha proseguito Furioso. Un tema cruciale discusso durante il convegno è stato l’aeroporto di Agrigento, e il presidente ha avuto il privilegio di un confronto diretto con il ministro Matteo Salvini, per accelerarne la realizzazione. Furioso ha inoltre illustrato le formule di finanziamento, finalizzazione e gestione dell’opera, come il project financing, che erano già state proposte nel 2021 al governo nazionale, nell’ambito della legge di bilancio (art. 141-bis, a.s. 2448).

Un altro tema fondamentale è stato il ponte sullo Stretto, per il quale il professore Edoardo Cosenza ha presentato uno studio particolarmente apprezzato, che ha confermato che il progetto non presenta rischi sismici né relativi al vento. Durante l’evento, l’onorevole Raffaele Stancanelli ha assicurato che proporrà al ministro Salvini di approfondire il video divulgativo realizzato con gli enti coinvolti nella tavola rotonda. Questo video ha messo in luce lo stato di avanzamento della Tangenziale Nord di Agrigento, un’infrastruttura che contribuirà a ridurre notevolmente il congestionamento del traffico cittadino.

“Momenti particolarmente emozionanti”, ha aggiunto Furioso, sono stati quelli legati alle esibizioni di Barbara Capucci e Alessio Vassallo, che, con la loro performance, hanno celebrato il centenario dalla nascita di Andrea Camilleri, un omaggio all’importante figura culturale siciliana.

Inoltre, Domenico Armenio, presidente della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Agrigento, ha dato un’importante notizia sul potenziamento delle infrastrutture siciliane: “Tra gli interventi programmati da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), è in atto l’inserimento delle due nuove fermate di San Michele e Fontanelle, nel tratto Aragona Caldare-Agrigento Bassa della linea Palermo-Agrigento-Porto Empedocle.”

Il convegno ha dunque offerto un ampio ventaglio di riflessioni e proposte concrete per il miglioramento delle infrastrutture siciliane, in un confronto che coinvolge istituzioni e professionisti del settore. Un appuntamento fondamentale per il futuro della mobilità e dello sviluppo in Sicilia.

