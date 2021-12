Ad Agrigento al via il “Natale solidale con i Carabinieri”

Dal prossimo 8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione, ad Agrigento sarà visitabile al pubblico il presepe artistico ideato e costruito, all’interno della Caserma Biagio Pistone, sede del Comando Provinciale Carabinieri, dall’artista agrigentino Roberto Vanadia, le cui opere sono state esposte nei musei etnografici di New York, Mosca, San Pietroburgo, Helsinki, Berlino e Parigi e sono state inserite nel “registro delle eredità immateriali” dell’UNESCO. Le fasi salienti della realizzazione dell’opera saranno pubblicate sui canali “you-tube” del Comune di Agrigento e di Roberto Vanadia. Le visite del pubblico, esclusivamente con green pass, saranno curate dalla sezione agrigentina dell’Associazione Nazionale Carabinieri, presieduta da Andrea Amodio, ogni sabato e domenica. Inoltre giovedì 23 dicembre, nella medesima location, il pastry-chef Giovanni Mangione mostrerà la sua arte nella preparazione di una mega torta, con la collaborazione dei ragazzi dell’”Associazione famiglie persone down onlus” delegazione di Agrigento. L’accesso al pubblico sarà consentito dalle ore 12.00 e poi si procederà al taglio ufficiale della torta, alla presenza di S.E. il Prefetto di Agrigento, Dr.ssa Maria Rita Cocciufa. La mega torta sarà offerta ai presenti e poi verrà recapitata alla casa circondariale “Di Lorenzo” di Agrigento. Nella stessa mattinata lo storico gruppo folkoristico Val d’Akragas, con in testa Lello Casesa, allieterà i presenti con la Novena e canti tradizionali natalizi. L’ingresso del pubblico sarà assolutamente gratuito e le iniziative sono realizzate grazie al contributo del Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento, all’interessamento del Cappellano Militare della Legione Carabinieri “Sicilia”, Don Salvatore Falzone, agli artisti che forniranno la loro opera gratuitamente, e con il patrocinio del comune di Agrigento. Visto il clima Natalizio ci sarà uno spazio per la solidarietà: i “Volontari di strada” metteranno in vendita il loro almanacco chiedendo un piccolo contributo e il ricavato sarà devoluto alle famiglie bisognose. Sarà un buon Natale per tutti.