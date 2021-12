Ci siamo: il 4 dicembre la puntata di Linea Verde Life sulle “magnificenze” di Agrigento

La Valle dei Templi e la Scala dei Turchi, e non solo, saranno tappa della puntata di Linea Verde Life. Marcello Masi e Daniela Ferolla con la partecipazione di Federica De Denaro, nella puntata di domani, 4 dicembre, faranno scoprire le bellezze paesaggistiche, architettoniche e culturali nonché le tradizioni popolari ed enogastronomiche di Agrigento, illustrandole con immagini di “Cartoline” dei luoghi più belli e significativi.” Il programma di RAI1 rivolge una particolare attenzione all’ecosostenibilità, all’ambiente ed alla salvaguardia del territorio. Tre troupes più un drone hanno girato, lo scorso fine ottobre,anche nel centro storico di Agrigento: la Cattedrale, piazza Pirandello e via Atenea con la partecipazione de “I Tammura di Girgenti” di Biagio Licata. Ad ospitare il programma anche il ristorante “Nero di Seppia a mare”, di San Leone, e il Lounge Beach Scala dei Turchi, di Realmonte, dove Vivian Mil si è esibita con una performance per “insegnare” insegnerà alla conduttrice a volare sul lollipop lyrapole. Una bella vetrina per il territorio agrigentino e per le sue “eccellenze”. Appuntamento il 4 dicembre alle 12.30 su Rai1.