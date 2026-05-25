Un ventitreenne incensurato di Montallegro è stato iscritto nel registro degli indagati per l’ipotesi di reato di falsificazione, spendita e introduzione nello Stato di monete false. Al giovane agrigentino viene contestato l’acquisto di due “partite” di soldi falsi attraverso una piattaforma di messaggistica istantanea.

L’indagato è difeso dall’avvocato Fabio Calogero Inglima Modica. Prima, secondo l’accusa, avrebbe acquistato 5 banconote contraffatte di taglio 50 euro al prezzo di 97 euro; poi altre 11 banconote sempre da 50 euro pagando 220 euro. Il giovane ha respinto le accuse sostenendo di essere stato vittima di una sottrazione del profilo.

L’avvocato Inglima Modica sta valutando l’ipotesi di avanzare richiesta di interrogatorio al pubblico ministero della Procura di Agrigento, titolare del fascicolo d’inchiesta.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp