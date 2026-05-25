Botte da orbi, ieri mattina, nell’area di Porta di Ponte all’ingresso della via Atenea ad Agrigento. A darsele di santa ragione due giovani immigrati. La lite, per motivi poco chiari, è scoppiata mentre numerosi cittadini si stavano recando alle urne per votare. I due protagonisti si sono presi a calci, pugni e schiaffi davanti a turisti e passanti increduli.

Durante il parapiglia, uno dei due contendenti ha impugnato una bottiglia di vetro rotta raccolta da un cestino per i rifiuti, spingendo il “rivale” a reagire difendendosi con un morso al braccio. Entrambi hanno riportato traumi non gravi e sono stati assistiti sul posto dal personale sanitario di un’ambulanza del 118.

I poliziotti della sezione Volanti della Questura, intervenuti tempestivamente, hanno riportato la calma e proceduto all’identificazione dei due esagitati. Per quanto avvenuto si potrà procedere solo a seguito di eventuale querela di parte.

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