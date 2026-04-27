Quattro denunciati e sei patenti ritirate a conducenti risultati ubriachi o sotto gli effetti di droga alla guida nell’ambito dei serrati controlli effettuati lo scorso fine settimana dagli agenti della Polizia Stradale di Agrigento sulle principali arterie del territorio e nei luoghi della movida. L’attività è stata svolta mediante l’impiego di specifici dispositivi per l’accertamento delle condizioni psicofisiche dei conducenti, con particolare attenzione alle fasce orarie serali e notturne.

Il bilancio dei controlli evidenzia una situazione tutt’altro che trascurabile, le pattuglie, composte da personale altamente formato e preparato, pur controllando soltanto 15 persone, hanno elevato ben 5 contesti per guida in stato di ebbrezza, 3 per guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, ritirato 6 patenti e deferito alla Procura della Repubblica 4 soggetti. A riprova della alta casistica tra i controllati 2 soggetti sono risultati positivi sia agli accertamenti per la guida in stato di ebbrezza alcolica sia ai test di screening per l’uso di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, a seguito di un incidente stradale rilevato dai poliziotti, il conducente ritenuto responsabile è stato anch’esso denunciato per entrambe le fattispecie, a riprova della pericolosità che l’alterazione psico-fisica alla guida comporta per la sicurezza della circolazione. Nel corso delle operazioni sono stati inoltre effettuati sequestri di veicoli e disposto un fermo amministrativo, mentre una persona è stata segnalata alla competente Autorità amministrativa per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, con contestuale sequestro della stessa.

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