Ha provocato un incidente stradale dopo avere bevuto alcolici. Alla guida della sua auto prima ha impattato contro due auto in sosta poi ha investito una moto proveniente dal senso opposto. I due giovani a bordo del mezzo a due ruote sono rimasti feriti. A finire nei guai una trentaquattrenne agrigentina. Dopo gli accertamenti di rito, eseguiti dai poliziotti della sezione Volanti della Questura, è stata denunciata, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento, per guida in stato di ebbrezza alcolica, e di conseguenza a suo carico è scattato anche il ritiro della patente di guida.

E’ accaduto, sabato notte, lungo il viale delle Dune nel rione balneare di San Leone. I due giovani in sella ad una moto Honda, una 34enne e la passeggera coetanea, entrambi di Favara, sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, per le cure necessarie. L’automobilista è stata sottoposta al test a mezzo etilometro, e da lì a poco, l’apparecchio ha determinato un tasso alcolemico, tre volte superiore il limite consentito dalla legge.

