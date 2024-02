Ha maltrattato la compagna di un anno più giovane e in un’occasione l’avrebbe costretta ad avere un rapporto sessuale. Il protagonista della vicenda è stato arrestato dai poliziotti del Commissariato di Licata. Data esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Agrigento, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Le manette ai polsi sono scattate per un cinquantenne licatese, poiché ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. L’uomo è stato rintracciato e, dopo la notifica del provvedimento ed espletate le formalità di rito, accompagnato nella sua abitazione, dove dovrà restare in regime di detenzione domiciliare.