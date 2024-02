A nulla sono serviti fino ad ora i controlli e le “raffiche” di multe elevate il fine settimana per la movida. Gli agenti della municipale, sabato sera, hanno contravvenzionato tre vetture parcheggiate “abusivamente” nei posti riservati ai disabili in piazzale Aldo Moro e piazza Stazione.

Complessivamente sono state 47 le sanzioni fatte dai vigili urbani, per mancato rispetto del Codice della strada, quasi tutte per divieto di sosta. E dalle parti di Porta di Ponte una ragazza agrigentina, poco più che diciottenne, dopo avere consumato tanti bicchieri di alcolici, si è sentita male. Per sua fortuna, un medico di passaggio l’ha immediatamente soccorsa. Nulla di grave nonostante lo spavento fatto passare ad amici e passanti.