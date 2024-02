Affidati gli interventi di ripristino della condotta delle acque bianche in via Maresciallo Guazzelli, nel quartiere di Fontanelle, con fondi del bilancio comunale. “Un altro importante passo- dice l’assessore Gerlando Principato- nell’ambito degli interventi di ripristino delle condotte di acque bianche che in passato hanno causato danni e cedimenti del terreno e l’interdizione della strada di accesso alla via”.

A seguito della gara è risultata vincitrice la ditta Tecnologia e Servizi s.r.l. con sede legale ad Agrigento, con ribasso d’asta offerto del 0,50 %, su un importo contrattuale a base di gara di 71.800,00 oltre iva.

“Dopo l’intervento dello scorso anno in Via Alessio di Giovanni, con cui si è sistemato lo scarico delle acque bianche al di sotto della strada, si interviene per la risoluzione definitiva di questo annoso problema in Via Maresciallo Guazzelli. Una risposta – spiega l’assessore Gerlando Principato – al territorio e al quartiere di Fontanelle da anni lasciato in una condizione di progressivo degrado e dove si sta tentando, anche con somme comunali, di risolvere le criticità presenti. Sono molto soddisfatto di essere riuscito a mantenere una promessa fatta agli abitanti in occasione di uno dei tanti sopralluoghi effettuati. Gli interventi come questo in via Guazzelli sono il modo migliore per dare risposte concrete alla popolazione utilizzando le somme dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanatorie”.

I lavori, come cronoprogramma, avranno la durata di circa un anno.