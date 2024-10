Il pubblico ministero Elettra Consoli, al termine della requisitoria, ha chiesto la condanna a 4 anni di reclusione ciascuno, con l’accusa di rapina aggravata, per due donne di Favara. Si tratta di Gerlanda Lauricella Luca, 35 anni, e Vanessa Spatola, 20 anni. Lo stesso magistrato ha chiesto invece l’assoluzione per l’accusa di furto in abitazione.

Il gup del tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, dopo le arringhe difensive, degli avvocati Salvatore Cusumano e Ninni Giardina, ha rinviato l’udienza del processo con il rito abbreviato al 3 febbraio per le eventuali repliche e la sentenza. La vicenda risale al febbraio di due anni fa.

Secondo gli inquirenti le due donne avrebbero picchiato per strada una 48enne sottraendole le chiavi di una abitazione, di proprietà di un’anziana e la batteria del cellulare. Appartamento da dove poi sono stati rubati gioielli e orologi. La donna vittima delle percosse e della rapina del cellulare si è costituita parte civile con l’assistenza dell’avvocato Gianfranco Pilato.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp