Parthenope è l’ultimo film di Paolo Sorrentino, uscito nelle sale questo week end. Si tratta di una storia dirompente che pone al centro della

narrazione una Napoli contraddittoria e stratificata, in cui sacro e profano si intrecciano costantemente.

Nel cast figurano Silvio Orlano, Gary Oldman, Luisa Ranieri, Isabella Ferrari, Peppe Lanzetta, Stefania Sandrelli e Dario Aita. A dare il volto alla protagonista è la giovane promessa del cinema Celeste Dalla Porta (E’ stata la mano di Dio) che è figlia d’arte: i genitori sono la fotografa Melina Mulas e il contrabbassista jazz Poalino Dalla Porta.

La pellicola, presentata al Festival del Cinema di Cannes lo scorso settembre, sin da subito è stata accolta con entusiasmo e benevolenza. La vicenda narra una storia di gioventù fugace, tra eccessi e spudoratezze, nutriti dal sogno e dal desiderio. La protagonista, Parthenope, è un personaggio voluttuoso che muta costantemente i suoi modi di pensare e il suo agire a seconda delle emozioni in cui si imbatte, mossa da una tensione verso la libertà; ciò la rende dotata di una sensualità unica, una sensualità che cattura le vite degli uomini che incontra. Tutti quelli che la conoscono se ne innamorano.

Singolare è il modo in cui la vicenda viene narrata: la Parthenope matura, interpretata da Stefania Sandrelli, riflette sul suo passato, sulle esperienze anche dolorose, che l’hanno segnata e che sono viste come tappe fondamentali della propria vita in quanto le hanno permesso di crescere e di mutare, diventando la donna che è.

