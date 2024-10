Ognuno di noi ha un limite nella vita ed arriva per tutti il momento di andare. Per te, Nicola Farruggio, non era sicuramente questo il momento. A scrivere queste parole è Francesco Picarella: “La sua dedizione e il suo impegno instancabile hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo e alla crescita dell’ospitalità palermitana. Nicola è stato un leader visionario, sempre pronto a sostenere e innovare per il bene della comunità alberghiera e dell’intera economia locale. La sua assenza lascerà un vuoto profondo, difficile da colmare, ma il suo esempio e i valori che ha trasmesso continueranno a vivere tra tutti noi. Ciao, Nicola, mi mancherai!”

Nicola, 58 anni, è stato colpito da un infarto fulminante. Albergatore palermitano conosciuto in tutta la Sicilia, era titolare di due alberghi nel centro di Palermo e di recente aveva aperto il Mondello Glam Hotel Spa Resort & Terrace, un luogo stupendo da lui tanto desiderato e amato insieme alla moglie Rosa Di Stefano. Ho avuto il piacere di approfondire la conoscenza di Nicola circa un anno fa, quando lo incontrai al Verdura Resort nel corso della conferenza regionale di Confcommercio, per cui da diversi anni ho l’onore di collaborare come addetto stampa. Durante quel colloquio, avevamo anche parlato di Agrigento 2025, un progetto che Nicola sosteneva con passione.

Nicola era una persona umile e metteva il lavoro davanti a tutto. Credeva nello sviluppo turistico della nostra isola come unica industria e motore capace di generare economia e occupazione. Alla moglie, ai figli e a tutti va il nostro cordoglio. Confcommercio e Federalberghi Sicilia perdono oggi un importante esempio di produttività e sviluppo di nuove idee.

https://fb.watch/vvmDgxqwfM

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp