Accusata di avere aggredito i carabinieri e di violazioni della misura cautelare: arrestata pensionata di 82 anni

Dopo la condanna rimediata per avere aggredito i carabinieri, e le ripetute violazioni alle misure cautelari a cui era sottoposta, una ottantaduenne pensionata di Ravanusa è stata arrestata. I militari dell’Arma della locale Stazione le hanno notificato l’ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica di Agrigento. L’anziana dovrà espiare il residuo della pena di 4 anni e 2 mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare. Al termine delle formalità di rito è stata tradotta nella sua abitazione per scontare la condanna.