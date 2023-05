Brucia furgone, danni alle saracinesche di gioielleria e chiesa evangelica

E’ stata una notte di fuoco, quella fra lunedì e ieri, in via Armando Diaz a Porto Empedocle. Un incendio ha distrutto un furgone, un Peugeot Expert, ma il fuoco ha danneggiato i prospetti di due palazzi e le saracinesche di una gioielleria e della chiesa evangelica. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, si sono occupati dell’opera di spegnimento del rogo. Le fiamme sono divampate dal furgone di proprietà di una quarantunenne, in uso al marito quarantaquattrenne commerciante. Due le abitazioni che sono state appunto danneggiate, intestate entrambe a delle empedocline di 62 e 55 anni. Annerite e bruciacchiate anche le saracinesche della gioielleria e della chiesa evangelica. I carabinieri hanno avviato le indagini. Spetterà proprio ai militari dell’Arma stabilire cosa effettivamente abbia innescato la scintilla iniziale. In mancanza di certezze restano valide le ipotesi della natura dolosa e del fatto accidentale riconducibile ad un corto circuito dell’impianto elettrico del veicolo.